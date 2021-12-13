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    Дієтологиня пояснила, як не наїсти зайвих кілограмів під час новорічних свят

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    Контролювати вагу, коли навколо стільки смачненького, непросто, але можливо - Дієтологиня пояснила, як не наїсти зайвих кілограмів під час новорічних свят
    Контролювати вагу, коли навколо стільки смачненького, непросто, але можливо
    фото з відкритих джерел

    Спеціалістка радить обмежить вживання алкоголю

    Дієтологиня Дженніфер Брунінг назвала спосіб відсвяткувати Новий рік та провести зимові свята без шкоди для фігури. Про це пише Eat This, Not That!

    На думку Брунінг, основна причина набору ваги під час новорічних свят – це надмірне споживання алкоголю.

    По-перше, зазначає дієтологиня, алкоголь посилює голод, і людина може почати налягати на закуски та переїсти. По-друге, солодкі та високоградусні напої містять багато калорій.

    Охочим зберегти фігуру дієтологиня рекомендувала скоротити кількість алкогольних напоїв під час свят. Вона зазначила, що краще обмежитись однією склянкою пива, одним келихом вина або однією чаркою міцного алкоголю щодня.

    Нагадаємо, ви ніколи не схуднете, якщо будете робити це: найшкідливіші харчові звички на думку дієтологів.

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    Теги: свята алкоголь їжа
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    Дієтологиня пояснила, як не наїсти зайвих кілограмів під час новорічних свят