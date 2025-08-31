Сінгапур вводить каральні заходи за вейпінг: штрафи, тюремні строки та навіть тілесні покарання

Боротьба із вейпінгом у Сінгапурі триває з 2018 року

У Сінгапурі ухвалили новий закон, що значно посилює відповідальність за використання, імпорт і продаж електронних сигарет. Найсуворіші покарання передбачені за так звані K-pods – вейпи з анестетиком етомідатом, який нещодавно був офіційно класифікований як наркотик класу С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Згідно з новими нормами, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року, використання звичайних вейпів каратиметься штрафом: для неповнолітніх – 500 сингапурських доларів, для дорослих – 700. Повторне порушення може призвести до реабілітаційної програми тривалістю до шести місяців і штрафу до $2 тис.

Однак для тих, хто використовує K-pods, наслідки значно серйозніші. Перший випадок – штраф і примусова реабілітація, але повторне порушення може закінчитися десятьма роками ув’язнення.

Ще суворіші санкції чекають на продавців та імпортерів. Для останніх передбачені від 3 до 20 років позбавлення волі й до 15 ударів канґаном – різкою з ротангової тростини, що традиційно застосовується у Сінгапурі як тілесне покарання. Продавцям і дистриб’юторам загрожує до 10 років тюрми й до п'яти ударів.

Як наголошує влада, боротьба із вейпінгом у Сінгапурі триває з 2018 року, однак останнім часом ситуація різко загострилася через поширення серед молоді K-pods. За даними поліції, приблизно третина конфіскованих пристроїв містила етомідат, що викликає серйозну залежність.

Прем’єр-міністр Лоуренс Вонґ заявив, що проблема вийшла за межі звичайного порушення громадського порядку і перетворилася на наркотичну загрозу, яка потребує максимально жорсткої відповіді.

У рамках кампанії проти вейпінгу уряд також планує проводити тести на нікотин у школах, запровадити спеціальні урни для утилізації електронних сигарет в аеропортах та розмістити попереджувальні оголошення для туристів. Іноземцям, спійманим на порушенні, загрожує депортація та заборона на в’їзд до країни.

Нагадаємо, куріння вейпу притупляє мозок студентів.

Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить. Про відповідне дослідження дослідники повідомили 15 вересня на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації в Орландо, штат Флорида.

«Вони виявили, що чим більше студенти курять вейп, тим нижчі результати показують у тестах на навчання, пам'ять, вирішення проблем та критичне мислення», – пише видання Medical Xpress.