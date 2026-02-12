Головна Країна Суспільство
У Парламенті нардепів примушують здавати аналізи: який вірус шукають

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Парламенті нардепів примушують здавати аналізи: який вірус шукають
У пресслужбі апарату ВР зазначили, що попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції
Остаточні висновки щодо можливого харчового отруєння народних депутатів будуть зроблені після проведення лабораторних досліджень

У Верховній Раді усіх депутатів, які прийшли сьогодні, 12 лютого, на роботу примушують здавати лабораторні аналізи. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на пресслужбу парламенту, інформує «Главком».

А все через те, що після відвідин парламентської їдальні відбулося масове отруєння. Да таке, що воно негативно позначилося на здоров'ї депутатів та вплинуло на роботу законодавчого органу. 

Повідомляється, що фахівці санітарно-епідеміологічної служби нині проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень. 

«Роз'яснюємо інформацію, яка поширюється в медіа, щодо можливих випадків харчового отруєння серед народних депутатів України. Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів», – повідомили у пресслужбі апарату ВР.

Там також зазначили, що попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після отримання результатів лабораторних досліджень.

Про результати перевірки обіцяють поінформувати пізніше. 

Нагадаємо, народний депутат України Микола Тищенко повідомив про масове отруєння у будівлі Верховної Ради. 

Микола Тищенко пояснив, чому у сесійній залі парламенту сьогодні, 12 лютого, так мало депутатів. Справа у тому, що вони вживали їжу у їдальні Верховної Ради. Директор їдальні Ради поки не коментував цю ситуацію.

Раніше «Главком» писав, що засідання Верховної Ради України, заплановане на сьогодні, так і не відбулося. Причиною цьому став брак голосів. Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, коментуючи це заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

Теги: Верховна Рада депутат отруєння

