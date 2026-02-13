Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі

Спортсменам Олімпіади пообіцяли привезти ще презервативів

В Олімпійському селі, де розміщуються учасники Олімпіад, закінчилися презервативи. Спортсмени використали 10 тис. презервативів за три дні. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

В Олімпійських селах учасникам змагань роздають безкоштовні презервативи. Таким чином організатори прагнуть пропагувати сексуальне здоров’я серед спортсменів. На упаковках презервативів навіть зображений символ регіону, де розміщені базування спортсменів.

Однак видані учасникам Олімпіади 10 тис. засобів контрацепції відразу закінчилися. Один з учасників, що побажав залишитися анонімним, розповів, що всі презервативи використали лише за три дні. Спортсменам пообіцяли привезти ще презервативів, однак коли вони їх отримають невідомо.

Водночас у 2024 році на Олімпіаді в Парижі спортсменам видали 300 тис. засобів контрацепції. На одного спортсмена видавали по два презерватива на день.

Олімпійські поселення, які також називають олімпійськими селами – це спеціальні модульні житлові блоки, де живуть учасники Олімпіад на час змагань. До слова, збірна Канади цього року не оцінила умови перебування в олімпійському селі та покинула його, заявивши, що краще вже зупинитися у готелі.

До слова, олімпійський комітет Фінляндії офіційно оголосив про негайне відсторонення головного тренера національної збірної зі стрибків на лижах з трампліну, словенського фахівця Ігоря Медведа через вживання алкоголю. Причиною радикального рішення стало грубе порушення командних правил, а саме – зловживання алкоголю безпосередньо під час Олімпійських ігор. Медведа позбавили аккредитації та відправили додому першим же рейсом, щоб мінімізувати репутаційні ризики для збірної.