Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Олімпійському селі зимової Олімпіади закінчилися презервативи
колаж: glavcom.ua

Спортсменам Олімпіади пообіцяли привезти ще презервативів

В Олімпійському селі, де розміщуються учасники Олімпіад, закінчилися презервативи. Спортсмени використали 10 тис. презервативів за три дні. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

В Олімпійських селах учасникам змагань роздають безкоштовні презервативи. Таким чином організатори прагнуть пропагувати сексуальне здоров’я серед спортсменів. На упаковках презервативів навіть зображений символ регіону, де розміщені базування спортсменів. 

Однак видані учасникам Олімпіади 10 тис. засобів контрацепції відразу закінчилися. Один з учасників, що побажав залишитися анонімним, розповів, що всі презервативи використали лише за три дні. Спортсменам пообіцяли привезти ще презервативів, однак коли вони їх отримають невідомо.

Водночас у 2024 році на Олімпіаді в Парижі спортсменам видали 300 тис. засобів контрацепції. На одного спортсмена видавали по два презерватива на день. 

Олімпійські поселення, які також називають олімпійськими селами – це спеціальні модульні житлові блоки, де живуть учасники Олімпіад на час змагань. До слова, збірна Канади цього року не оцінила умови перебування в олімпійському селі та покинула його, заявивши, що краще вже зупинитися у готелі.

До слова, олімпійський комітет Фінляндії офіційно оголосив про негайне відсторонення головного тренера національної збірної зі стрибків на лижах з трампліну, словенського фахівця Ігоря Медведа через вживання алкоголю. Причиною радикального рішення стало грубе порушення командних правил, а саме – зловживання алкоголю безпосередньо під час Олімпійських ігор. Медведа позбавили аккредитації та відправили додому першим же рейсом, щоб мінімізувати репутаційні ризики для збірної.

Читайте також:

Теги: здоров'я спорт Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активность Солнца с 9 по 10 февраля 2026 года
Прогноз магнитных бурь 9-10 февраля: какой будет солнечная активность
9 лютого, 08:10
Владислав Клименко (ліворуч) приніс Україні нагороду континентальної першості
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
16 сiчня, 19:10
Активність Сонця з 7 по 8 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 лютого: якою буде сонячна активність
7 лютого, 05:46
Активність Сонця з 9 по 10 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 лютого: якою буде сонячна активність
9 лютого, 07:43
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
9 лютого, 08:38
Гераскевич позитивно оцінив харчування в олімпійському селищі
Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді
8 лютого, 12:23
Зузана Мадерова продовжила переможні традиції Чехії в паралельному гігантському слаломі
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 8 лютого
9 лютого, 00:59
Шеп’юк підтримав Гераскевича на Олімпіаді написом на рукавичці
Гірськолижник Шеп'юк звернувся до світу після заборони МОК «шолома пам’яті»
11 лютого, 15:03
Реакція Михайла Гераскевича (ліворуч) на дискваліфікацію Владислава
Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку
Вчора, 12:18

Курйоз

Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів
Роскомнагляд заблокував для росіян сайт з даними про поранених та загиблих окупантів
Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі
Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі
У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я
У Казані суд змусив росіянина Ісуса Петровича Христоса змінити своє ім’я
Ведучій нацвідбору Євробачення Лесі Нікітюк довелося піти перед фіналом на відчайдушний крок
Ведучій нацвідбору Євробачення Лесі Нікітюк довелося піти перед фіналом на відчайдушний крок
Лукашенку принесли снюс під час наради з урядом
Лукашенку принесли снюс під час наради з урядом
Нардеп Тищенко показав, що трапилося з ним після відвідин салону краси
Нардеп Тищенко показав, що трапилося з ним після відвідин салону краси

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua