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    Ляшко розповів, що робити в разі появи симптомів Covid-19 після вакцинації

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    Людей, які перехворіли на коронавірус, можна щеплювати і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів - Ляшко розповів, що робити в разі появи симптомів Covid-19 після вакцинації
    Людей, які перехворіли на коронавірус, можна щеплювати і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів

    У більшості людей, інфікованих Covid-19, імунна реакція з'являється протягом кількох перших тижнів після інфікування

    Людям, які після щеплення від коронавірусу відчули симптоми Covid-19, потрібно пройти ПЛР-тест, навіть після двох щеплень.

    Про це у коментарі «РБК-Україна» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    При цьому він зазначив, що імунна реакція зазвичай проявляється в перші тижні після вакцинації.

    «У більшості людей, інфікованих Covid-19, імунна реакція з'являється протягом кількох перших тижнів після інфікування. Досі тривають дослідження, покликані визначити, наскільки сильний захист після перенесеної хвороби і як довго вона триває», – сказав Ляшко.

    Він додав, що паралельно вивчається і питання, чи залежить сила і тривалість імунної відповіді від типу інфекції, зокрема від того, як вона протікає – без симптомів, у легкій чи тяжкій формі.

    Також Ляшко повідомив, що людей, які перехворіли на коронавірус, можна щеплювати і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів.

    Нагадаємо, за минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

    Також 15 березня стало відомо, що головний санлікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.

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      Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення імунітет вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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