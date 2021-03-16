Ляшко розповів, що робити в разі появи симптомів Covid-19 після вакцинації

Людей, які перехворіли на коронавірус, можна щеплювати і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів

У більшості людей, інфікованих Covid-19, імунна реакція з'являється протягом кількох перших тижнів після інфікування

Людям, які після щеплення від коронавірусу відчули симптоми Covid-19, потрібно пройти ПЛР-тест, навіть після двох щеплень.

Про це у коментарі «РБК-Україна» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому він зазначив, що імунна реакція зазвичай проявляється в перші тижні після вакцинації.

«У більшості людей, інфікованих Covid-19, імунна реакція з'являється протягом кількох перших тижнів після інфікування. Досі тривають дослідження, покликані визначити, наскільки сильний захист після перенесеної хвороби і як довго вона триває», – сказав Ляшко.

Він додав, що паралельно вивчається і питання, чи залежить сила і тривалість імунної відповіді від типу інфекції, зокрема від того, як вона протікає – без симптомів, у легкій чи тяжкій формі.

Також Ляшко повідомив, що людей, які перехворіли на коронавірус, можна щеплювати і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу 8928 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 62083 особи. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

Також 15 березня стало відомо, що головний санлікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус після вакцинації.