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Проблема більшості українців: вчені назвали одну з причин розвитку хвороб серця

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Проблема більшості українців: вчені назвали одну з причин розвитку хвороб серця
Проблеми зі сном згубно впливають на серце
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поганий сон може призвести до значного погіршення стану серцево-судинної системи

Міжнародна команда вчених дійшла до висновку, що неякісний сон сприяє розвитку серцево-судинних захворювань на два-сім років раніше, ніж у тих людей, які не мають таких проблем. Про це свідчать дані BMC Medicine.

Нове дослідження вчених з університетів Південної Данії та Сіднея (Австралія) базувалося на аналізі анкет понад 300 тис. дорослих людей із Британського біобанку.

«Усі, хто зазнав впливу кількох важких ночей, знають, наскільки цей фактор впливає на настрій та самопочуття. Наша робота показала, що згодом регулярний поганий сон може призвести до значного погіршення стану серцево-судинної системи в середньому та літньому віці», – розповів автор дослідження професор Еммануель Стаматакіс.

Як оцінку якості сну вчені враховували його тривалість, скарги на безсоння, хропіння, денну сонливість, схильність до раннього чи пізнього засинання. Потім вони порівнювали ці дані із показниками здоров'я серцево-судинної системи учасників.

У результаті дослідники розподілили добровольців на три групи: тих, хто мав неякісний сон; людей, показники сну яких були середніми; і тих, хто не мав жодних проблем за цими показниками. Спочатку вчені порівнювали ці дані, коли учасникам було 40 років, а потім порівняли їх зі здоров'ям серцево-судинної системи анкетованих у більш літньому віці.

Проблеми зі сном шкодять серцю

З'ясувалося, що у жінок, які мали проблеми зі сном, на два роки раніше починалися проблеми із серцем, ніж у їхніх однолітків, які не мали таких труднощів. У чоловіків ці показники виявилися ще вищими – понад два роки. Жінки із середніми показниками по сну втрачали один рік життя здорового серця, чоловіки – понад рік.

Середня тривалість життя учасників дослідження виявилася приблизно 80 років. Вчені підрахували, що у людей з клінічно діагностованими порушеннями дихання під час сну та іншими подібними проблемами на понад сім років раніше розвивалися серцево-судинні захворювання в порівнянні з тими, хто мав здоровий сон.

До слова, раніше науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).

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Теги: здоров'я

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