В Україні виявили п'ять випадків лихоманки Західного Нілу

Джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи

В Україні за минуле літо зафіксували п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу – в Київській та Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ.

«Протягом літа 2021 на території України зареєстровано п'ять випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Три з них – у Бучацькому і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один – на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок лихоманки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи, які живуть у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу, передається через укуси комарів і кліщів.

До природних вогнищ лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

Геморагічна лихоманка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба. У важких випадках супроводжується лихоманкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, висип. Має літньо–осінню сезонність, частіше на неї хворіють сільські жителі, а також любителі полювання, звідки ще одна назва – «качина лихоманка».

До слова, влада Гвінеї зафіксувала перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург, яка в даний час невиліковна.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.