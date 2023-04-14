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Інсульт та деменція: як кава впливає на мозок (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Інсульт та деменція: як кава впливає на мозок (дослідження)
Кава може зневоднювати організм завдяки своєму сечогінному ефекту
фото з відкритих джерел

Вживання надмірної кількості кави згубно впливає на здоровʼя 

Вчені давно вивчають зв'язок кави з різними патологіями нервової системи: у новому дослідженні зіставили кількість випитої кави з ймовірністю зменшення об'єму мозку, ризиком розвитку інсульту та деменції. Про це свідчать отримані результати.

Вчені з Університету Південної Австралії виявили нові аргументи проти вживання кави у надмірних кількостях. У вибірку дослідження було включено понад 17,7 тис. людей віком 37-73 років.

«Ми врахували різні фактори та виявили, що вживання великих кількостей кави пов'язане зі зменшенням об'єму головного мозку. Шість чашок на день і більше може збільшити ваш ризик розвитку інсульту та деменції», – сказала Кітті Фем, співавторка дослідження.

Дослідження показало, що ризик деменції на 53% вищий у людей, які випивають не менше шести чашок кави на день. Ризик інсульту за такого рівня споживання кави збільшувався на 17%.

Провідний автор дослідження професорка Еліна Хіппенен повідомила, що ця новина може засмутити багатьох любителів цього напою. Однак вона впевнена, що людям необхідно пам'ятати про баланс між кількістю випитої кави та її можливий вплив на здоров'я. Помірність, як і в багатьох інших випадках, є запорукою здоров'я.

«Як і генетичні дані та рандомізовані дослідження, наша робота свідчить, що кава може погано впливати на головний мозок. Точні механізми цього впливу не відомі. Одна проста річ, яку ми можемо зробити для свого захисту – запобігати зневодненню, випивати певну кількість води разом із кавою», – сказала Хіппенен.

Кава може зневоднювати організм завдяки своєму сечогінному ефекту. Вчені наголосили, що дві чашки кави (середній рівень споживання) не можна назвати небезпечною дозою.

До слова, кофеїн прискорює метаболізм, збільшує спалювання жиру і знижує апетит, а це скорочує ризик ожиріння і хоча б частково зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань: дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету.

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Теги: хвороби інсульт здоров'я

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