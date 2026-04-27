У Тернополі школярка поранила ножем однокласницю: відкрито кримінальне провадження
Поліція Тернополя: уламок ножа залишився в тілі потерпілої, яку госпіталізували до реанімації
У Тернополі 15-річна школярка під час сварки завдала кільком ударів ножем своїй однокласниці. Дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення, відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.
Ніж у житловому будинку: що сталося
Інцидент трапився 27 квітня близько 15:12. На спецлінію поліції надійшло повідомлення від бригади екстреної медичної допомоги: в одному з житлових будинків мікрорайону «Новий світ» неповнолітня нападниця завдала ножових поранень своїй ровесниці-однокласниці.
Потерпіла госпіталізована до реанімаційного відділення. Лікарі зафіксували особливо небезпечне ушкодження: під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.
Замах на вбивство: нападниця спілкується з поліцейськими та психологами
На місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група, до якої долучилися ювенальні поліцейські. З нападницею проводять бесіди правоохоронці й психологи, які з'ясовують усі обставини конфлікту. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.
Поліція Тернопільської області закликає батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей і їхньому колу спілкування, вчасно реагуючи на конфліктні ситуації.
Нагадаємо, у січні 2026 року в Києві підліток напав із ножем на вчительку та однокласника просто під час уроку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До слова, у квітні 2026 року на Закарпатті учень під час заняття відкрив стрілянину з переробленого шумового пістолета. Поліція встановила, що підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб.
