Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Тернополі школярка поранила ножем однокласницю: відкрито кримінальне провадження

google social img telegram social img facebook social img
Підліткові конфлікти нерідко переростають у насильство
Фото з відкритих джерел

Поліція Тернополя: уламок ножа залишився в тілі потерпілої, яку госпіталізували до реанімації

У Тернополі 15-річна школярка під час сварки завдала кільком ударів ножем своїй однокласниці. Дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення, відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області. 

Ніж у житловому будинку: що сталося

Інцидент трапився 27 квітня близько 15:12. На спецлінію поліції надійшло повідомлення від бригади екстреної медичної допомоги: в одному з житлових будинків мікрорайону «Новий світ» неповнолітня нападниця завдала ножових поранень своїй ровесниці-однокласниці.

Місце події – під'їзд житлового будинку у мікрорайоні «Новий світ»
фото: Національна поліція України

Потерпіла госпіталізована до реанімаційного відділення. Лікарі зафіксували особливо небезпечне ушкодження: під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.  

Знаряддя злочину вилучено правоохоронцями
фото: Національна поліція України

Замах на вбивство: нападниця спілкується з поліцейськими та психологами

На місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група, до якої долучилися ювенальні поліцейські. З нападницею проводять бесіди правоохоронці й психологи, які з'ясовують усі обставини конфлікту. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.

Поліція Тернопільської області закликає батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей і їхньому колу спілкування, вчасно реагуючи на конфліктні ситуації.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Києві підліток напав із ножем на вчительку та однокласника просто під час уроку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, у квітні 2026 року на Закарпатті учень під час заняття відкрив стрілянину з переробленого шумового пістолета. Поліція встановила, що підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб.

Теги: поліція Тернопіль діти кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику Держфіскальної служби Насірову
Антикорупційний суд виніс вирок ексдиректору Житомирського бронетанкового заводу
У Тернополі школярка поранила ножем однокласницю: відкрито кримінальне провадження
Хакери із Львівщини зламували ігрові акаунти і продавали їх у РФ
Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу
У Чернівцях судитимуть шахрайку, яка ошукала родини військових на 75 тис. грн

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua