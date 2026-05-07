«Вперше в Україні». Лікарі провели унікальну операцію малюку з Херсону із вадою серця

Тримісячний пацієнт страждав на гіпоксію та задишку через ваду серця

У Львові лікарі провели складну операцію тримісячному пацієнту Назару. Малюк мав вроджену ваду серця та потребував термінової операції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Дитячу Лікарню Святого Миколая.

Ольга Кізюн переїхала з Херсона через постійні обстріли до Хмельницького, де згодом народився її син Назар. Тримісячний хлопчик мав ваду серця, в якому був лише один робочий шлуночок замість двох.

Через проблеми із серцем малюк із народження під час дихання страждав на гіпоксію та задишку. Тож лікарі провели йому складну операцію Гленна малоінвазивно – без розрізу грудини. Хірурги провели втручання через 4-сантиметровий розріз під пахвою. «Пацієнт поступив до нас у віці одного дня. Діагноз: єдиний шлуночок з атрезією тристулкового клапана. Ми спостерігали малюка до трьох місяців, поки критичне падіння сатурації не стало сигналом до операції. Її суть – спрямувати венозну кров в обхід серця прямо до легень», – розповіла кардіологиня Софія Голик.

Подібне втручання в Україні виконують лише через відкритий доступ, з великим розрізом грудини. Однак львівські лікарі зазвичай надають перевагу малоінвазивним методам під час операцій. Тому операцію Гленна маленькому пацієнту також виконали за таким методом. Лікарі стверджують, що таке втручання в Україні було виконане вперше.

«Ми вперше в Україні виконали цей етап корекції малоінвазивно. Замість традиційного розрізу грудної клітки посередині, ми зробили доступ лише в 4 см. Це значно зменшує травматизацію тканин, крововтрату та потребу в донорській крові. А головне – убезпечує малюка від деформацій грудини та видимих рубців у майбутньому. Ми ризикнули, бо ця техніка хоч і складніша для лікаря, але є значно кращою та безпечнішою для дитини. Це наш спосіб штовхати медицину далі, за межі можливого», – розповів завідувач відділення кардіохірургії Ячнік Олександр.

Після операції хлопчику стало краще. Про стан малюка розповіла його мати Ольга Кізюн. «Він почав нормально дихати, почав їсти. Раніше він випивав пляшечку за чотири рази з перепочинками. А нині з’їдає всі 120 грамів за раз і не синіє!» – поділилася мати.

Тепер Назар може дихати на повні груди та почувається жвавіше. Коли він почне добре ходити, на нього ще чекатиме лікування, а саме операція Фонтена (заключний етап лікування вроджених вад серця).

