Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мер Львова Андрій Садовий
фото з відкритих джерел

Андрій Садовий заявив, що звернення до президента, Ради нацбезпеки та оборони та Кабміну поки не дали результату

Мер Львова Андрій Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської обласної військової адміністрації, яке, за його словами, ставить під загрозу майбутнє львівського летовища. Йдеться про підписання меморандуму між Львівською обласною військовою адміністрацією, аеропортом та владою Сокільників про забудову прилеглих до аеропорту територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у соцмережі. 

«Сьогодні Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум із аеропортом та владою Сокільників. Йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем. Це рішення – один із найбільших злочинів проти громади Львова», – написав Андрій Садовий.

Суть конфлікту

За словами Андрія Садового, землі, які зараз планують віддати під забудову, ще з радянських часів вважалися стратегічним резервом для розвитку аеропорту. 

«Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорта», – зазначає Садовий.

Реакція містян

Рішення викликало хвилю обурення серед львів’ян. Мешканці міста зазначають, що хаотична забудова Сокільників та околиць уже призвела до транспортного колапсу, а нові багатоповерхівки лише погіршать ситуацію.

  • Транспортний параліч: містяни скаржаться, що виїхати зі Львова у п’ятницю вже неможливо через затори. Замість будівництва нових розв’язок та продовження доріг (зокрема виїзду на Кільцеву з проспекту Червоної Калини), вільні ділянки віддають під житло.
  • Відсутність стратегії: «Сьогодні аеропорт, завтра забудують дорогу з Сокільник до Кульпарківської. Скоро корки будуть всюди, це стосується кожного», – обурюються мешканці.
  • Питання здоров'я та безпеки: громадяни застерігають про небезпеку проживання впритул до летовища. Йдеться про радіолокаційне випромінювання, електромагнітні хвилі та тепловий ефект, які постійно присутні в районі роботи аеронавігаційного обладнання.
«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту фото 1
скриншот дописів у соцмережі

Реакція влади

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що направляв десятки листів до президента, прем’єр-міністра та Ради нацбезпеки та оборони, проте реакції не дочекався.

«Ми будемо використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, щоб цей грабунок зупинити! Друзі, на першому місці мають бути розвиток і державний інтерес, а не банальна жадібність», – додав мер Львова.

«Главком» писав, що львівський аеропорт може відновити роботу. Після відновлення роботи терміналу п’ять-сім авіакомпаній готові повернутися до Львова як символ підтримки України. Серед них Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів, а чартерні, ймовірно, спробує запускати SkyUp, яка вже має розгалужену мережу маршрутів у Європі.

Окрім Львова, уряд також розглядає можливість відновлення роботи аеропорту в Ужгороді.

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий Львів забудова аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під атаку БпЛА потрапив міжнародний аеропорт Кувейту
Під атаку БпЛА потрапив міжнародний аеропорт Кувейту
25 березня, 02:28
У будівлі вибито майже всі вікна
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
25 березня, 09:48
Лілія Лепцьо розповіла деталі інциденту з інклюзивним таксі
У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)
7 квiтня, 11:42
Захар пів року жив без нирок
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
7 квiтня, 13:01
Судове засідання в справі Зінченка перенесли через відсутність адвокатів
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
8 квiтня, 12:33
У Львові зафіксували температурний рекорд
У Львові зафіксовано історичний температурний рекорд
12 квiтня, 14:41
Вживання отруйної рослини обірвало життя лікаря Зиновія Полянського
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
16 квiтня, 18:58
Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
21 квiтня, 09:08
Стрілець був доставлений до спеціального лікувального закладу
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
Вчора, 11:43

Події в Україні

«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
Принц Гаррі відвідав Бучу (фото)
Принц Гаррі відвідав Бучу (фото)
Балаклія зазнала ворожого удару: загинула жінка, є поранені
Балаклія зазнала ворожого удару: загинула жінка, є поранені
Військова служба правопорядку відреагувала на інцидент з бійцями 14-ї бригади
Військова служба правопорядку відреагувала на інцидент з бійцями 14-ї бригади
Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі 10 областей – Міненерго
Через атаки та негоду без світла залишаються споживачі 10 областей – Міненерго

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua