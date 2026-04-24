«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту

Андрій Садовий заявив, що звернення до президента, Ради нацбезпеки та оборони та Кабміну поки не дали результату

Мер Львова Андрій Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської обласної військової адміністрації, яке, за його словами, ставить під загрозу майбутнє львівського летовища. Йдеться про підписання меморандуму між Львівською обласною військовою адміністрацією, аеропортом та владою Сокільників про забудову прилеглих до аеропорту територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у соцмережі.

«Сьогодні Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум із аеропортом та владою Сокільників. Йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем. Це рішення – один із найбільших злочинів проти громади Львова», – написав Андрій Садовий.

Суть конфлікту

За словами Андрія Садового, землі, які зараз планують віддати під забудову, ще з радянських часів вважалися стратегічним резервом для розвитку аеропорту.

«Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорта», – зазначає Садовий.

Реакція містян

Рішення викликало хвилю обурення серед львів’ян. Мешканці міста зазначають, що хаотична забудова Сокільників та околиць уже призвела до транспортного колапсу, а нові багатоповерхівки лише погіршать ситуацію.

Транспортний параліч: містяни скаржаться, що виїхати зі Львова у п’ятницю вже неможливо через затори. Замість будівництва нових розв’язок та продовження доріг (зокрема виїзду на Кільцеву з проспекту Червоної Калини), вільні ділянки віддають під житло.

Відсутність стратегії: «Сьогодні аеропорт, завтра забудують дорогу з Сокільник до Кульпарківської. Скоро корки будуть всюди, це стосується кожного», – обурюються мешканці.

Питання здоров'я та безпеки: громадяни застерігають про небезпеку проживання впритул до летовища. Йдеться про радіолокаційне випромінювання, електромагнітні хвилі та тепловий ефект, які постійно присутні в районі роботи аеронавігаційного обладнання.

скриншот дописів у соцмережі

Реакція влади

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що направляв десятки листів до президента, прем’єр-міністра та Ради нацбезпеки та оборони, проте реакції не дочекався.

«Ми будемо використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, щоб цей грабунок зупинити! Друзі, на першому місці мають бути розвиток і державний інтерес, а не банальна жадібність», – додав мер Львова.

«Главком» писав, що львівський аеропорт може відновити роботу. Після відновлення роботи терміналу п’ять-сім авіакомпаній готові повернутися до Львова як символ підтримки України. Серед них Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів, а чартерні, ймовірно, спробує запускати SkyUp, яка вже має розгалужену мережу маршрутів у Європі.

Окрім Львова, уряд також розглядає можливість відновлення роботи аеропорту в Ужгороді.