Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції
У одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння. Станом на 29 березня до лікарень госпіталізували вісьмох дітей. Як інформує «Главком», про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

«Встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста Сокаля», – ідеться в повідомленні центру.

За фактом інциденту фахівці проводять епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих дітей та їх батьків, з’ясовують, які продукти споживали, на об'єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Пізніше у поліції Львівської області повідомили, що кількість госпіталізованих дітей зросла до 10. Загрози їх життям немає.

Водночас слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За це винним може загрожувати як штраф, так і позбавлення волі.

«Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк», – ідеться у повідомленні.

Раніше готелі на Львівщині, у яких отруїлися діти, було оштрафовано через низку порушень. 

Нагадаємо, 4 серпня 2025 року близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку на Львівщині. До медичних закладів були доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Теги: отруєння продукти кишкова інфекція арешт штраф розслідування інфекція діагноз обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей
Прогноз магнітних бур на 29-30 березня: якою буде сонячна активність
Військовому після повернення з російського полону пересадили серце
Прогноз магнітних бур на 27-28 березня: якою буде сонячна активність
Україна запускає нові методи діагностики туберкульозу: що замінить пробу Манту
Прогноз магнітних бур на 25-26 березня: якою буде сонячна активність
Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua