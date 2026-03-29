У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей

У одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння. Станом на 29 березня до лікарень госпіталізували вісьмох дітей. Як інформує «Главком», про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

«Встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста Сокаля», – ідеться в повідомленні центру.

За фактом інциденту фахівці проводять епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих дітей та їх батьків, з’ясовують, які продукти споживали, на об'єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.

Пізніше у поліції Львівської області повідомили, що кількість госпіталізованих дітей зросла до 10. Загрози їх життям немає.

Водночас слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За це винним може загрожувати як штраф, так і позбавлення волі.

«Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк», – ідеться у повідомленні.

Раніше готелі на Львівщині, у яких отруїлися діти, було оштрафовано через низку порушень.

Нагадаємо, 4 серпня 2025 року близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку на Львівщині. До медичних закладів були доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.