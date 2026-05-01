У Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву

Місце, де була розміщена таблиця Дудаєву на вулиці його імені у Львові

Євген Бойко: поліцію вже повідомили, таблицю відновлять

Невідомі викрали меморіальну таблицю першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, встановлену у Львові лише десять днів тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Львівської міської ради.



Про інцидент повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко. За його словами, про крадіжку вже заявили до поліції, а таблицю найближчим часом відновлять.

Меморіальну таблицю Дудаєву встановили 21 квітня цього року – у день 30-ї річниці загибелі чеченського лідера. Її розмістили на вулиці Джохара Дудаєва, яка сполучає вулицю Стефаника з проспектом Шевченка.

На церемонії відкриття були присутні представники міської та обласної влади, а також почесні гості – зокрема прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв. Мер Львова Андрій Садовий тоді наголосив на символічному значенні події: вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху.

Пам'ятна табличка на честь Джохара Дудаєва у Львові Фото: телеграм-канал міського голови Львова Андрія Садового

Нагадаємо, 30 років тому, 21 квітня 1996 року, Джохара Дудаєва було вбито – російська ракета поцілила в нього під час сеансу зв'язку поблизу села Гехі-Чу на заході Чечні. Наказ про ліквідацію, за свідченнями істориків, віддав особисто президент Росії Борис Єльцин.

До слова, меморіальні знаки на честь Дудаєва вже встановлені в інших містах України – зокрема в Полтаві та Івано-Франківську. Вулиці його імені є у Львові, Хмельницькому та Києві – у столиці одну з вулиць перейменували на честь чеченського генерала у вересні 2022 року.