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    Комаровський назвав фразу, яка свідчить про те, що вам негайно пора до лікаря

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    Лікар назвав небезпечні симптоми - Комаровський назвав фразу, яка свідчить про те, що вам негайно пора до лікаря
    Лікар назвав небезпечні симптоми
    фото з відкритих джерел

    «Якщо ви два дні поспіль ви вимовляєте ці слова – біжіть до медиків»

    Заслужений лікар України Євген Комаровський розповів, що при перебігу будь-якої хвороби важливо звертати увагу на один ключовий фактор. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    «Якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: «Сьогодні гірше, ніж вчора» – це однозначний привід для звернення або повторного звернення за лікарською допомогою», – акцентував педіатр.

    Він нагадав, що вкрай важливо відстежувати погіршення і поліпшення стану як у дорослого, так і у дитини, щоб розуміти динаміку одужання і при необхідності вносити корективи в лікування.

    «Звертаю вашу увагу на той очевидний факт, що в оцінці стану дитини величезне значення мають не стільки вираженість конкретних симптомів, скільки динаміка стану. Хто кого? Стан поліпшується – значить, організм дитини перемагає хворобу, стан погіршується – значить, хвороба поки сильніша», – додав лікар.

    Комаровський нагадав, що найголовнішим питанням, яке потрібно задати собі: «За минулу добу краще / гірше / так само?».

    Якщо краще, хоча і не так швидко, як хотілося, значить, ми на правильному шляху.

    Якщо так само – спостерігаємо, виконуємо призначення лікаря і чекаємо. Якщо гірше – йдемо до лікаря.

    Нагадаємо, Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині .

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    Теги: діти лікар хвороби
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    Комаровський назвав фразу, яка свідчить про те, що вам негайно пора до лікаря