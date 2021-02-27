Укрзалізниця готує ще один подарунок українцям після подорожчання квитків

Зараз компанія шукає технологічні можливості для впровадження інтернету в поїздах

Укрзалізниця після подорожчання квитків приготувала українцям ще один сюрприз. Тепер Укрзалізниця планує ввести ланчі в поїздах далекого прямування.

Таке нововведення планується в поїздах «Інтерсіті +».

Про це повідомила пресслужба компанії з посиланням на в. о. члена правління Укрзалізниця, директора філії «Пасажирська компанія» Олександра Перцовського.

«Ми хочемо, щоб пасажири «проголосували шлунками», що називається. Тому найближчим часом слід очікувати масштабування програми якісного бортового харчування», – сказав Перцовський.

Також зараз компанія шукає технологічні можливості для впровадження інтернету в поїздах.

За словами Перцовського, Укрзалізниця в партнерстві з компанією SweetTV реалізує проміжний проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з близько 280 кінофільмів і мультфільмів з українською озвучкою.

Крім того, Укрзалізниця працює над так званим списком очікування, коли людина може підписатися на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця в додатковому вагоні.

Наголошується, що компанія буде враховувати і побажання пасажирів по поліпшенню комфорту в поїздах. Зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження та адаптації спецкупе для маломобільних людей.

До слова, в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію від Одеси до ЄС.

Також повідомлялося, що дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот.