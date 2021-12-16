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    Комаровський попередив про небезпеку популярних ліків

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    Комаровський підкреслив, що людина, яка страждає на болі в серці, повинна негайно звернутися до лікаря - Комаровський попередив про небезпеку популярних ліків
    Комаровський підкреслив, що людина, яка страждає на болі в серці, повинна негайно звернутися до лікаря
    фото з відкрити джерел

    Лікар Євген Комаровський закликав не приймати серцевих крапель при болях у серці

    Лікар та телеведучий Євген Комаровський закликав відмовитися від застосування серцевих крапель при сильному стресі чи болях у серці. Про небезпеку популярних ліків лікар попередив в ефірі рубрики «Запитай у Комаровського» на каналі «Україна». Випуск доступний на YouTube.

    «Часто наші бабусі, коли у них виникають болі в серці, або паморочиться в голові, або взагалі вони нервуються, або посварилися з дідусем, загалом, коли їм погано, вони п'ють [серцеві] краплі», – розповів Комаровський.

    За його словами, до їх складу зазвичай входять сильні заспокійливі компоненти: вони лише на якийсь час притуплюють біль і не захищають від інфаркту чи інсульту.

    Комаровський підкреслив, що людина, яка страждає на болі в серці, повинна негайно звернутися до лікаря, а не приймати краплі в надії, що їй стане краще.

    Як уточнив телеведучий, фахівець проведе повне обстеження та поставить точний діагноз, після чого дасть пацієнту рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень та харчування.

    Лікар додав, що у багатьох країнах такі краплі не використовуються і не входять до протоколів лікування.

    «Не займайтеся дурницями. Не лікуйтеся серцевими крапельками. Отримайте діагноз та нормальну схему лікування», – підсумував він.

    Нагадаємо, Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині .

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    Теги: здоров'я лікар YouTube харчування
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    Комаровський попередив про небезпеку популярних ліків