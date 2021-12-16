Комаровський розповів, як навчити дитину правильно чистити зуби

Комаровський зазначив, що важлива не стільки зубна паста, скільки сам процес

Заслужений лікар України Євген Комаровський дав поради батькам, як привчити дітей чистити зуби.

Комаровський розповів, щоб дитина захотіла чистити зуби, потрібно показувати власний приклад. Зокрема, щодня це повинні робити дорослі. Починати привчати малюка до чищення зубів потрібно після появи першого зуба. Або навіть раніше – за допомогою масажу ясен.

«Дуже важливо, щоб чищення зубів увійшло у дитини у звичку і сприймалося нею як обов'язкова умова нормального життя. Насамперед малюк повинен бачити, як тато та мама чистять зуби» , – каже педіатр і пропонує починати цю процедуру у процесі щоденного вечірнього купання.

Це можна зробити за допомогою щітки, яка одягається на палець – нею можна просто водити дитині по яснах.

За його словами, перша зубна щітка малюка повинна бути зі спеціальним кільцем-обмежувачем, щоб дитина не могла повністю засунути її до рота.

Євген Комаровський також зазначив, що важлива не стільки зубна паста, скільки сам процес – дитина має розуміти, що цим займаються всі.

«Дитина бачить, як батьки щодня чистять зуби, і тоді вона сприймає це як обов'язкову умову життя, тому вона не викликатиме у неї опору. Приблизно після 3−4 років можна перестати контролювати цей процес», – додав педіатр.

Нагадаємо, Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині .

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