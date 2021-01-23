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    Здоров'я

    В Україні вільні понад 70% ліжок для хворих на коронавірус, – МОЗ

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    Захворюваність коронавірусом в Україні перевищує норму в більш ніж п&rsquo;ять раз - В Україні вільні понад 70% ліжок для хворих на коронавірус, – МОЗ
    Захворюваність коронавірусом в Україні перевищує норму в більш ніж п’ять раз

    Всього в країні введено 66297 ліжок для пацієнтів з коронавірусом

    В Україні продовжує скорочуватися захворюваність Covid-19. Станом на 23 січня в країні вільні більше ніж 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Так, в Україні зайняті 28,7% ліжок для хворих на коронавірус. Найбільш завантаженими є лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. У Києві зайняті 30,4% ліжок.

    Всього введено в країні 66297 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

    Захворюваність коронавірусом в Україні перевищує норму в більш ніж 5 раз. Це показник зараз становить 204,5 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найкраща ситуація в Кіровоградській області – 83, найгірша в Запорізькій області – 360,3. У Києві цей показник становить 305,7.

    covid19-1-638

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 1862 особи;
    • летальних випадків – 116;
    • одужало – 13138 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).
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    Теги: Міністерство охорони здоров'я населення коронавірус
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