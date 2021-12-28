Вчені назвали продукти, що підвищують шанси вижити при раку

Правильне харчування під час лікування раку може підвищити шанси на одужання

Мікробіом кишечника формується під впливом багатьох факторів, включаючи харчування

Вчені з Онкологічного центру Андерсона в США з'ясували, що вживання клітковини та пробіотиків позитивно позначається на результатах імунотерапії раку. Про це повідомляється у статті у журналі Science.

Мікробіом кишечника формується під впливом багатьох факторів, включаючи харчування. Щоб з'ясувати, як вживання корисних для мікробіоми клітковини та пробіотиків позначається на результатах імунотерапії раку, дослідники відібрали 438 пацієнтів з меланомою. Учасники повідомили про своє харчування, прийом пробіотиків та антибіотиків.

Між тими, хто приймав пробіотики та хто не приймав, суттєвої різниці у виживання не спостерігалося. Однак вища виживання була у пацієнтів, які споживали достатню кількість клітковини. Найбільше ж виживання було в тих, хто вживав і клітковину, і пробіотики.

Подальші дослідження на мишах показали, що харчові волокна та пробіотики сприяють росту здорової мікрофлори, що також позитивно впливає на здатність імунітету боротися з пухлинами.

У мишей, які отримували антибіотики та споживали недостатню кількість харчових волокон, пухлини розвивалися активніше.

Правильне харчування під час лікування раку може підвищити шанси на одужання. Очевидно, ці результати можна поширити і інші види раку крім меланоми, але це належить підтвердити у майбутніх дослідженнях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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