ВООЗ схвалила для екстреного застосування вакцину, яку збиралася купити Україна

ВООЗ схвалила для екстреного використання вакцину Covovax, яку виробляють в Індії за ліцензією американської компанії Novavax

Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від Covid-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Covovax. Препарат виробляють в Індії за ліцензією американської компанії Novavax, йдеться у пресрелізі ВООЗ.

В організації зазначили, що вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.

«Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від Covid-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі», – підкреслили в організації.

Зазначимо, схвалення вакцини ВООЗ є обов'язковою умовою для потрапляння в список програми Covax, а також для міжнародних закупівель.

До слова, 1 листопада американська компанія Novavax заявила про отримання першого дозволу на використання її вакцини від Covid-19. Першою країною світу, яка дала дозвіл на екстрене використання вакцини від Covid-19 розробника Novavax, стала Індонезія.

Вакцину виробляє Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India), в Індонезії препарат реалізовуватимуть під назвою Covovax.

Вакцина Novavax вводиться двома дозами, для зберігання не потребує наднизьких температур. Технологія її виробництва відрізняється від мРНК вакцин від коронавірусу, що нині широко використовуються у світі: в її основі – копії спайк-протеїнів, або так званих шипів коронавірусу, відтворені в лабораторії.

У травні цього року на той час міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Україна очікує на поставки 10 млн законтрактованих доз вакцини Novavax від Інституту сироватки крові Індії. Утім, у серпні новий очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.

Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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