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    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано понад 2 тис. людей

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    10 грудня від коронавірусу померло майже 450 людей - Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано понад 2 тис. людей

    10 грудня від коронавірусу померло майже 450 людей

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу зафіксовано понад 10 тис. нових випадків зараження коронавірусом

    За минулу добу в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, медпрацівників – 199. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    За добу понад 168 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

    За минулу добу в Україні:

    • госпіталізовано – 2 307 осіб;
    • летальних випадків – 446;
    • одужало – 25 861 особу.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 553 817 осіб;
    • одужало – 3 184 287 осіб;
    • летальних випадків 2 90 789;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

    Нагадаємо, стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

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    Теги: штраф Україна хвороби коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано понад 2 тис. людей