Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано понад 2 тис. людей

10 грудня від коронавірусу померло майже 450 людей

За минулу добу зафіксовано понад 10 тис. нових випадків зараження коронавірусом

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, медпрацівників – 199. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу понад 168 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 2 307 осіб;

летальних випадків – 446;

одужало – 25 861 особу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 553 817 осіб;

одужало – 3 184 287 осіб;

летальних випадків 2 90 789;

проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

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