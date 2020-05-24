Україні дозволять експортувати маски за певних умов, – Офіс президента



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На нараді було порушено питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію

Водночас президент наголосив, що Україна і надалі повинна бути забезпечена всіма засобами захисту

Українські виробники зможуть експортувати за кордон медчині маски та інші засоби особистого захисту за певних умов. Про це 23 травня повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Як зазначається, у суботу відбулася традиційна нарада під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

Так, на нараді було порушено питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію. Головною умовою для експорту є неможливість продажу такої продукції в Україні, однак вона відповідає вимогам інших держав.

За даними пресцентру, президент Володимир Зеленський підтримав це, а вже наступного тижня Кабінет Міністрів напрацює потрібні рішення.

Однак, глава держави наголосив, що Україна і надалі повинна бути забезпечена всіма засобами захисту.

«Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі», – пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна за два місяці продала за кордон близько 640 тонн медичних масок.

Як повідомлялося, уряд виділив гроші на маски та антисептики.

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