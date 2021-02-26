Лідери ЄС домовилися запровадити сертифікати вакцинації

Меркель зауважила, що для початку такі сертифікати розроблять країни-члени

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що лідери країн ЄC домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомляє Тages Spiegel.

«Ще однією важливою темою були електронні підтвердження вакцинації. Ми всі були єдині в тому, що нам потрібно це. Технічні питання будуть опрацьовані Єврокомісією. Європейської комісії потрібно близько трьох місяців, щоб опрацювати технічні питання», – заявила вона.

Меркель зауважила, що для початку такі сертифікати розроблять країни-члени, а Єврокомісія зробить їх «сумісними».