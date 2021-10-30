Комаровський розповів про ефективний метод боротьби із антивакцинаторами

На думку Комаровського, представники влади не в змозі переконати людей вакцинуватися

На думку медика, агітувати за вакцину мають не представники влади, а відомі співаки, артисти та блогери

Відомим людям, зокрема співакам, спортсменам й блогерам, слід допомогти країні у популяризації кампанії з вакцинації. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський.

«Ми повинні розуміти, що будь-який співак, у якого мільйон підписників в «Instagram, сказавши: «Я за вакцинацію» врятує більше людей, ніж усі державні чиновники. Бо йому прихильники повірять, а державним чиновникам ні», – вважає педіатр.

На думку Комаровського, агітація від державного санітарного лікаря чи міністра охорони здоров’я є малоефективною, оскільки люди за замовчуванням не довіряють владі. Тому керівництву держави слід долучати до агітаційної кампанії людей, що не мають стосунку до державного управління.

Медик вважає що владі слід звернутися до лідерів громадської думки із проханням взяти участь в агітації. «Попрохати: «Блогери, художники, поети, композитори, підтримайте, від цього ж житя людей залежить, ну що вам вартує?», – пояснив Комаровський.

Однак, на думку Комаровського, цього не відбувається, оскільки лідери думок поза політикою, як і політичні діячі, бояться втратити частину своєї аудиторії, оскільки, закликавши людей вакцинуватися, неодмінно отримають звинувачення у тому, що «вкололи собі незрозумілу заморську рідину, продалися Біллу Гейтсу тощо».

Раніше Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати. Він також вважає, що глава держави використав його для власного піару.

Нагадаємо, раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

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