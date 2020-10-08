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    Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

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    Трамп вважає, що всі намагаються захистити Байдена - Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом
    Трамп вважає, що всі намагаються захистити Байдена

    Американський президент відреагував на рішення Комісії з президентських дебатів відразу після оголошення про віртуальний раунд

    Президент США Дональд Трамп відмовився брати участь у віртуальних дебатах з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джозефом Байденом.

    Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox Business.

    Зазначається, що заява Трмпа прозвучала через кілька хвилин після того, як Комісія з президентським дебатів оголосила, що наступний раунд дебатів 15 жовтня буде віртуальним.

    «Комісія змінила стиль дебатів, і він для нас неприйнятний», – сказав Трамп під час інтерв’ю.

    Він додав, що «легко переміг Байдена в перших дебатах» і розраховував повторити це під час других.

    «Я не збираюся витрачати свій час на віртуальні дебати», – сказав Трамп, назвавши такий формат «смішним».

    «Вони намагаються захистити Байдена. Кожен намагається», – додав президент США.

    Комісія пояснила своє рішення не влаштовувати персональні дебати потребою охорони здоров'я та безпеки всіх учасників.

    Безпека проведення дебатів опинилась під питанням після того, як минулого тижня у Трампа підтвердили Covid-19.

    Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    До слова,  хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Вибори у США відбудуться 3 листопада.

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