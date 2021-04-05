Локдаун у Львові. Влада заговорила про закриття сполучення з містом

Наразі ситуація із коронавірусом у Львові незмінна

У разі погіршення ситуації з коронавірусом у Львові можуть бути посилені обмежувальні заходи. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM».

Мер Львова наголосив, що наразі ситуація із коронавірусом у місті незмінна, відтак про послаблення карантину поки не йдеться, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Ситуація із поширенням коронавірусу є невтішна. Навколо нас, фактично, всі країни мають локдаун до кінця квітня. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща. Станом на сьогодні у нас 1112 людей є госпіталізованими в міських медичних закладах. Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тисячі місць. Але люди продовжують поступати кожного дня. За вчора, не зважаючи на те, що це була неділя, поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. І це тільки у Львові, по області взагалі більше сотні», – сказав Садовий.

Мер підкреслив, що наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає.

«Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Наразі багато людей нехтують карантинними обмеженнями», – сказав він.

«Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом», – заявив Садовий.

Нагадаємо, у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові 30 березня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.