Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького

Євген Балицький займався зокрема організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Запоріжжя Євгена Балицького. Про це повідомляє Служби безпеки України (СБУ).

Також було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:

5 легких літаків;

3 квартири;

приватний будинок;

2 земельні ділянки;

4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.





«Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора», – додали СБУ.

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн грн.

Що відомо про Балицького

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.



Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Нагадаємо, у квітні Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації майна, призначеного Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євгена Балицького і членів його родини.

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

До слова, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.