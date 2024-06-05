Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
Євген Балицький займався зокрема організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ
фото: з відкритих джерел

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Запоріжжя Євгена Балицького. Про це повідомляє Служби безпеки України (СБУ).

Також було націоналізовано усе майно, яким зрадник володіє через сім'ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів є київська компанія, що спеціалізується на ремонті, а також техобслуговуваннях літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мова йде про:

  • 5 легких літаків;
  • 3 квартири;
  • приватний будинок;
  • 2 земельні ділянки;
  • 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

«Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора», – додали СБУ.

Загальна вартість націоналізованого майна становить більше 120 млн грн.

Що відомо про Балицького

Гауляйтер заочно отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна через визнання винним по низці статей:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.


Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" був одним з перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. Пізніше терористи призначили його очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Нагадаємо, у квітні Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації майна, призначеного Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євгена Балицького і членів його родини.

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

До слова, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Читайте також: Ефект «бавовни». Колаборанти здають одне одного в СБУ
 
Теги: Запоріжжя колабораціонізм суд майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталія Манасяна у квітні звільнили за декілька годин після скандалу в столичному ресторані
Ексчиновник Нацполіції, який конфліктував у Goodwine, подав до суду
Вчора, 15:20
Ворог вдарив по Івано-Франківщині чотирма ракетами невстановленого типу
РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки
1 червня, 14:10
Росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ (відео)
Росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ (відео)
27 травня, 09:29
Рада вдосконалила процедуру участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції
Cудові засідання в режимі відеоконференцій: Рада спростила процедуру
23 травня, 14:29
Суд ухвалив рішення щодо умовно-дострокового звільнення двох чоловіків для подальшої служби за контрактом
Суд на Хмельниччині ухвалив перші рішення щодо мобілізації засуджених
22 травня, 19:31
Літера «Z» з'явилася на території двох храмів УПЦ МП у Київській області
На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП
17 травня, 09:13
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
11 травня, 18:07
Ухвалення закону обмежить повернення державою чи громадами свого майна лише п’ятьма роками з моменту виділення
Депутати готують амністію тим, хто захопив державні чи комунальні землі
9 травня, 18:46
Термін «колорадська стрічка» – це термін, яким ми позначаємо Георгієвську стрічку
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
9 травня, 13:14

Події в Україні

Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк
Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк
Масштабна повітряна тривога двадцять хвилин
Масштабна повітряна тривога двадцять хвилин
Удари західною зброєю по РФ не зупинять наступ на Харківщині – CNN
Удари західною зброєю по РФ не зупинять наступ на Харківщині – CNN
Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)
Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
62K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
21K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
17K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
9650
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8532
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)

Новини

Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24

Прес-релізи

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
5 червня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua