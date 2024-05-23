Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів

Росіяни через суд мають можливість компенсації збитків за рахунок майна США або американських громадян у РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ №422, який передбачає можливість компенсації через суд збитків, «завданих Російській Федерації та Центробанку РФ у зв'язку з недружніми діями США». Про це йдеться у відповідному указі Путіна.

Зокрема, останніми «недружніми діями» з боку Вашингтона була заява Держдепу США про намір скористатися нещодавно ухваленим законодавством для конфіскації російських активів у Сполучених Штатах.

Як зазначено в указі, російські правовласники мають можливість компенсації збитків через суд за рахунок майна США або американських громадян у Росії, включаючи цінні папери, частки у капіталі юридичних осіб РФ та майнові права. Процедуру має затвердити та впровадити російський уряд протягом чотирьох місяців.

Процедура передбачатиме:

звернення потерпілого із заявою про встановлення факту необґрунтованого позбавлення його прав на майно (з боку США) з оцінкою збитків;

запит судом спеціальної комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій переліку майна США та пов'язаних з ними осіб, яке може бути використане для компенсації;

комісія «організує виявлення майна, яке з урахуванням принципу пропорційності може бути використане з метою компенсації збитків»;

суд ухвалює рішення про задоволення чи відмову у компенсації;

компенсація передбачає «припинення прав на майно США чи осіб США» та подальшу передачу цих прав російському правовласнику.

Нагадаємо, цього тижня в Італії відбудеться зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні.

До слова, Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.