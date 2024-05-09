Імплантат компанії Маска, вживлений у мозок людини, вперше вийшов із ладу

Neuralink вже висунула ідею про видалення імплантату з мозку 29-річного Ноланда Арбо

Імплантат вийшов з ладу після того, як з мозку було витягнуто кілька ниток, що реєструють нейронну активність

Перший встановлений людині імплантат компанії Neuralink, якою володіє американський бізнесмен та мільярдер Ілон Макс, вийшов з ладу після того, як з мозку було витягнуто кілька ниток, що реєструють нейронну активність. Про це повідомляє The Hill.

Компанія повідомила, що нитки витягли через кілька тижнів після операції в кінці січня, під час якої в мозок 29-річного Ноланда Арбо було встановлено апаратне забезпечення Neuralink. Це зменшило кількість ефективних електродів і здатність паралізованого Арбо керувати комп'ютерною мишою за допомогою мозку.

«У відповідь на цю зміну ми модифікували алгоритми запису, щоб зробити їх більш чутливими до сигналів нейронної популяції, вдосконалили методи перетворення цих сигналів у рухи курсора та покращили користувацький інтерфейс», – йдеться у блозі Neuralink.

Компанія заявила, що коригування призвели до «швидкого і стійкого поліпшення» в бітах в секунду, а також точності управління курсором, перевершивши початкові показники Арбо.

Як повідомляє The Wall Street Journal, хоча проблема, схоже, не загрожує безпосередньо чоловікові Neuralink вже висунула ідею про видалення його імплантату.

Компанія також повідомила Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, що вона має розв'язання проблеми, яка виникла з імплантатом Арбау.

Імплантат був встановлений більш як 100 днів тому. У своєму блозі компанія заявила, що Арбо може грати в комп'ютерні ігри, переглядати інтернет-сторінки, вести прямі трансляції та користуватися іншими додатками, керуючи курсором силою своєї думки.

Як повідомлялося раніше, американський мільярдер Ілон Маск, голова компанії Neuralink, оголосив про те, що перша людина успішно отримала імплант нейрочіпа, розробленого компанією. За його словами, пацієнт добре відновлюється після процедури, а початкові результати показують ознаки активності нейронів.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink, яка тестує нейрочипи для керування гаджетами силою думки, планує розробити аналогічний продукт для сліпих, щоб вони могли бачити.

До слова, Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».