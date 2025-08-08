Медики розповіли про стан хлопчика, який залив собі очі суперклеєм

У світовій медичній практиці зафіксовано лише 53 подібних інциденти

Тиждень тому, 1 серпня, до офтальмологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні каретою «швидкої» у критичному стані був доставлений трирічний хлопчик, який випадково заклеїв собі очі суперклеєм. Про це, як пише «Главком», повідомили у медзакладі.

У момент госпіталізації повіки були повністю злиплі, дитина не могла відкрити очі. Спостерігався виражений больовий синдром, ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви та рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору.

Медики офтальмологічного відділення, розуміючи загрозу, одразу надали невідкладну лікарську допомогу – було розпочато етапне лікування: проведено делікатне очищення повік та слизових оболонок від залишків клею, призначено інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапію.

Упродовж кількох днів хлопчик перебував під постійним наглядом медичного персоналу й завдяки вчасному реагуванню та професійним діям лікарів, вдалося уникнути ускладнень. Зір дитини, як наголошується, відновився на 100%.

Загалом у світовій медичній практиці подібних інцидентів зафіксовано лише 53. Й з них 30 — у дітей.

Нагадаємо, інцидент стався в селі Королево Закарпатської області. За словами матері, малюк грався вдома та дотягнувся до тюбика суперклею, що лежав на столі.

