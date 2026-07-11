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Окупанти пошкодили поліклініку на Одещині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти пошкодили поліклініку на Одещині (фото)
Інформація про постраждалих не надходила
фото: Олег Кіпер/Telegram

У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та вісім дверей, знищено понад 60% навісної стелі

Російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

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фото: Олег Кіпер/Telegram

«У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та вісім дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу. На щастя, інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні.

На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також Зеленський звернувся до партнерів після нічної атаки. «Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на «петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики», – наголосив він.

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Теги: війна Одещина лікарня

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