Повернути зір без ліків: Європа схвалила революційний імплант для очей

Це перший у світі подібний пристрій, який отримав дозвіл на застосування

У Європі дозволили застосовувати очний імплант, який допомагає людям із тяжкою формою вікової втрати зору знову читати та розрізняти дрібні деталі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New Scientist.

Імплант отримав маркування CE, яке дозволяє застосовувати його в країнах Європейського Союзу та Великій Британії. Це перший у світі випадок, коли подібний пристрій для часткового відновлення зору отримав дозвіл на використання.

За словами розробників із компанії Science Corporation, імплант PRIMA допомагає людям із географічною атрофією – тяжкою формою вікової макулярної дегенерації – знову розрізняти дрібні деталі та читати. Під час випробувань деякі пацієнти змогли впізнавати обличчя та відтворювати побачені об'єкти.

«У нас були пацієнти, які могли впізнати обличчя королеви, та інші, хто намалював Сіднейський оперний театр за допомогою цього пристрою», – заявив Даріус Шахіда з компанії Science Corporation в Аламіді (Каліфорнія), яка розробила цей імплант, пише New Scientist.

Пристрій імплантують під сітківку ока. Він працює разом зі спеціальними окулярами з камерою, яка передає зображення на імплант. Той перетворює його на електричні сигнали, що стимулюють збережені клітини сітківки й дають змогу мозку сприймати зображення.

Кадри з клінічного випробування очного імпланта PRIMA: пацієнт розв'язує кросворд під час реабілітаційних занять. Джерело: YouTube-канал Science (PRIMAvera Clinical Study: Patient Clips).

У дослідженні, результати якого опублікували торік, приблизно у 80% учасників покращився центральний зір. Водночас фахівці наголошують, що перед широким впровадженням технології необхідні додаткові дослідження, аби підтвердити її довгострокову безпечність та ефективність.

Розробники очікують, що перші комерційні операції з використанням PRIMA найближчим часом розпочнуться в Німеччині, а згодом – у Великій Британії.

Нагадуємо, географічна атрофія є прогресуючою формою сухої вікової макулярної дегенерації, яка призводить до поступової втрати центрального зору. Захворювання вражає близько 8 млн людей у світі. Наявні методи лікування здатні лише сповільнити його розвиток, однак не відновлюють втрачений зір. Саме тому схвалення імпланту PRIMA вважають важливим кроком у лікуванні таких пацієнтів.