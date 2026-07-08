Секрет сніданку принца Вільяма: що полюбляє їсти син короля

Сніданок принца Вільяма надає організму сил на початку дня

Спадкоємець британської корони принц Вільям починає свій день зі звичайних страв. Принц Уельський снідає стравами, які можна приготувати на кожній кухні. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Ok!

Принц Вільям щодня надає перевагу звичним для нього продуктам. Його сніданок складається з двох яєць, тосту з маслом із цільнозернового хліба. Також вранці принц випиває склянку яблучного соку та чашку чаю.

За словами експертів, такий прийом їжі забезпечує організм достатньою кількістю білків, вуглеводів та вітамінів, а також надає сил для активного початку дня.

Про те, який сніданок полюбляє принц Вільям, стало відомо, коли він відвідав громадський сад у Корнуоллі у 2022 році, де він заповнив анкету про харчування та розповів виданню CornwallLive, з яких продуктів починає свій день.

Зазначимо, дружина короля Великої Британії Чарльза III, королева-консорт Камілла, кожен ранок починає з незвичайної страви для королівського сніданку. Її син Том Паркер-Боулз розповів про улюблений сніданок своєї матері.

Також повідомлялося, що британська королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не «вибагливим» або «складним» рецептам. Однією з улюблених страв представниці королівської родини є квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути окремої марки.

До слова, науковці з Університету Лома Лінда у США провели дослідження та виявили, що регулярне споживання яєць може зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у літніх людей на 27%.