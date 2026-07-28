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Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пенсіонерка вправно користується телефоном та читає новини
фото: Express.online/з архіву Лариси Минко

Тетяна Зазимко любить творчість Тараса Шевченка та декламує вірші напам'ять

Тетяна Зазимко із Бобровиці, що на Чернігівщині, пережила Другу світову війну та голод у 1930-х роках. Нині жінці 105 років і вона продовжує вести активний спосіб життя, цікавиться політикою та мріє про мир. Пенсіонерка розповіла, в чому криється секрет її довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.online.

Соціальна працівниця Лариса Минко, яка доглядає 105-річну Тетяну Зазимко, розповіла про історію життя пенсіонерки. «Тетяні Іллівні вже 105 років і шість місяців. Все своє життя вона мешкає в Бобровиці. Добре пам’ятає голод 30-х років. Як їли рослини, коріння. Після семи класів дівчинка трудилася в конторі, там опанувала рахівницю, різні чеки виписувала», – розповіла жінка.

Свого часу Тетяна Зазимко вийшла заміж за чоловіка Василя. Коли почалась Друга світова війна, чоловік пішов служити. Чоловіку Тетяни Зазимко так і не вдалося побачити новонароджену доньку, яка з’явилася на світ у 1941 році. Тому вона виховувала доньку сама. «Коли німецькі війська відступали у 1943 році, то обстріляли їхню хату, вбили корову. Жінці доводилось кілька ночей спати з дитиною просто неба, бо дім згорів. На якийсь час їх забрали знайомі. Потім Тетяна з дочкою проживали в закинутій хатині. А як стало легше, то відбудували своє помешкання», – зазначила працівниця.

Тетяна Зазимко працювала секретаркою у сфері торгівлі. На пенсії вона опанувала професію чергової на автотранспортному підприємстві, а також працювала комендантом у гуртожитку. Нині жінка має 47-річну онуку Людмилу та правнучку. Дочка пенсіонерки пішла з життя два роки тому через інсульт.

Довгожителька починає кожен ранок з молитви. Вона має гарну пам’ять та ясний розум, тож без проблем розповідає десятки віршів напам’ять. Найбільше їй подобається творчість письменника Тараса Шевченка. До того ж 105-річна жінка не відстає від технологій, вона вправно користується телефоном, цікавиться політикою, читає новини та слухає радіо.

«Тетяна Іллівна – одна з моїх улюблених підопічних. Вона комунікабельна, часто жартує. Тож, коли приходжу, аби допомогти, говоримо про все на світі, зокрема й про політику. Бо бабуся слухає радіо, стежить за новинами. Вона має ясний розум, щоранку молиться, знає напам’ять десятки віршів і декламує їх, найбільше до вподоби поезії Тараса Шевченка. А також – справно користується мобільним телефоном. Кілька років тому, коли була трохи молодша, то ще на городі поралася, їсти собі варила. Тепер же майже не ходить, бо роки беруть своє. Та до лікарів довгожителька майже не звертається, любить пити трав’яні чаї. А на свято може собі й келих вина дозволити», – розповіла соцпрацівниця про секрети довголіття пенсіонерки.

Тетяна Зазимко чекає на перемогу та сумує через українських захисників, які гинуть на фронті, боронячи країну. Довгожителька не думала, що вона застане ще одну війну за своє життя.

Нагадаємо, 101-річній мешканці Тернопільщині Мирославі Жминді поважний вік не заважає розповідати вірші українських письменників напам’ять. Найбільше довгожителька любить творчість поета Тараса Шевченка. 

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Теги: довголіття Голодомор 1932-1933 років Чернігівщина Друга світова війна здоров'я

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