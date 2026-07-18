Пил із Сахари: вчені зафіксували зростання забруднення повітря в Європі

У Британії рівень забруднення повітря пилом зріс майже на 50%

Концентрація пилу з пустелі Сахара в Європі за останні десять років зросла на 10–25%, а у Великій Британії рівень забруднення повітря, пов'язаного з його перенесенням, збільшився майже на 50%. Про це йдеться у дослідженні «Зростання забруднення повітря пилом по всій Європі в умовах зміни клімату», опублікованому в журналі Nature, пише «Главком».

Де фіксують найбільше пилу

Науковці проаналізували понад 18,5 тисячі щоденних вимірювань зі 103 станцій моніторингу в різних країнах Європи. Найвищі концентрації пилу зафіксували в південних регіонах континенту – зокрема в Іспанії та на Канарських островах, через які пил із Сахари найчастіше потрапляє до Європи.

Чому пилу стає більше

За словами дослідників, основна причина – посилення опустелювання в Північній Африці, спричинене глобальним потеплінням і діяльністю людини. Кількість пилових буревіїв майже не змінилася, проте вони стали потужнішими й переносять більші обсяги пилу.

Як це впливає на здоров'я

Науковці зазначають, що підвищення концентрації сахарського пилу пов'язане зі зростанням кількості смертей від інфарктів і гострих захворювань дихальної системи. Тривалий вплив забрудненого повітря також підвищує ризик розвитку астми, хронічного бронхіту та інших хвороб легень. Найбільш вразливими залишаються діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями.

«Кривавий дощ» і менше сонячної енергії

Окрім впливу на здоров'я, сахарський пил спричиняє явище так званого «кривавого дощу», коли після опадів на поверхнях залишаються рудувато-коричневі сліди. Також він знижує ефективність сонячних панелей: за оцінками дослідників, виробництво електроенергії може скорочуватися на 15–30%, а під час інтенсивних пилових буревіїв – більш ніж на 50%.

Автори дослідження попереджають: зі зростанням глобальної температури проблема поширення сахарського пилу в Європі може лише посилюватися.

Нагадаємо, хмари пилу з Сахари вже діставалися й до України – навесні 2024 року таке явище спостерігали в низці областей, зокрема й у Києві.