«Кидає виклик старості». 107-річна вегетаріанка поділилася секретами довголіття

Довгожителька попри свій вік не має пігментних плям на обличчі

107-річна мешканка Китаю Дін Гуйцзюань стала зіркою мережі завдяки своєму міцному здоров’ю та гострому розуму попри поважний вік. Жінка розповіла про секрет свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю пенсіонерки місцевому виданню в провінції Чжецзян, де вона мешкає.

Дін Гуйцзюань має гарне здоров’я, у неї відсутні головні недуги, які часто зустрічаються в літніх людей, а саме: гіпертонія, гіперліпідемія (підвищений рівень жирів у крові, – «Главком») та гіперглікемія (підвищений рівень цукру в крові, – «Главком»).

«Я – найстарша людина у своєму житловому районі. Бажаю всім бути здоровими та жити довго», – сказала довгожителька під час інтерв’ю. До того ж вона не має пігментних плям на обличчі. Це рідні жінки пояснюють тим, що вона ніколи не користувалася засобами для догляду за шкірою.

фото: Baidu

Секрет довголіття Дін Гуйцзюань розкрила її донька. Її мати є вегетаріанкою. «Моя мама добре їсть, добре спить і завжди має гарний настрій. Вона щодня щаслива. Мама завжди обирає поживну їжу. Уже багато років вона дотримується вегетаріанської дієти. Думаю, це одна з причин її довголіття», – сказала жінка.

Донька довгожительки зауважила, що у її 107-річної мами пам’ять краща, ніж у неї.

Дін Гуйцзюань декілька років тому фото: Baidu

У мережі користувачі припускають, що довголіття може бути пов’язане зі спадковістю, адже її донька у свої 84 роки також виглядає молодшою за свій вік. Ще один коментатор написав, що знає Дін Гуйцзюань, тож відзначив гарну шкіру довгожительки та її доброзичливу родину.

107-річна американка поділилася секретами свого довголіття. Пенсіонерка розповіла, що допомагає їй зберігати оптимізм. За словами доньки довгожительки Сью Тозі, вона не думала, що її мама доживе до 107 років.