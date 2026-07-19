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«П'є коньяк та читає книжки». Найстаріший чоловік Канади розкрив секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джозеф Мері Артур відзначив 110-річчя 10 липня 2026 року
фото: CityNews

Довгожитель має 25 онуків і 15 правнуків

110-річний Джозеф Мері Артур став найстарішим чоловіком Канади. Пенсіонер розповів журналістам, у чому криється його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання міста Монреаль.

Джозеф Артур пояснює свій секрет довголіття звичайними речами. «Секрет? Секрет у тому, щоб бути мудрим у житті. Робити все в міру. Так, я досі читаю. Тепер це не дуже легко через проблеми із зором, але я маю знаходити спосіб проводити час», – розповів пенсіонер.

Довгожитель зізнався, що молився за те, щоб не дожити до такого віку. Однак тепер він вдячний за можливість побачити народження своїх правнуків. «У якийсь момент свого життя я просив Бога дозволити мені зупинитися на 75 роках», – зізнався чоловік.

Джозеф Мері Артур у 109 років
Джозеф Мері Артур у 109 років
фото: CityNews

Про довголіття Джозефа Мері Артура висловилися його діти та онуки. На думку правнучки чоловіка, восьмирічної Олівії-Роуз Сіммонс, секрет його довголіття полягає в тому, що її 110-річний дідусь багато читає та п'є віскі. «Він п'є коньяк, читає книжки, розгадує кросворди. Ось що треба робити в житті. Я хочу прожити до 128 років або, можливо, до 90. Не знаю, скільки мені судилося прожити, але знаю, що хочу стати чудовою людиною, такою, як мій прадідусь», – сказала дівчинка.

Джозеф Мері Артур з восьмирічною правнукою Олівією-Роуз Сіммонс
Джозеф Мері Артур з восьмирічною правнукою Олівією-Роуз Сіммонс
фото: CityNews

Водночас син Джозефа Артура Гарольд сподівається не успадкувати від батька його гени довголіття. До того ж він не вражений довголіттям свого батька, адже той усе життя був активним і дотримувався моральних принципів. Тому для родини 110-річний ювілей чоловіка не став несподіванкою.

Син довгожителя Гарольд
Син довгожителя Гарольд
фото: CityNews

«Ми не здивовані, бо він завжди був дивовижною людиною. Ми говоримо про мудрість, про те, що не варто жити в надмірностях, і саме так він і жив», – розповів Гарольд.

Джозеф Мері Артур з родиною на своє 109-річчя
Джозеф Мері Артур з родиною на своє 109-річчя
фото: CityNews

Свого часу довгожитель працював державним службовцем, у пекарні та навіть у готелі. «Він дуже працьовитий. Він не рахував годин і жертв, які доводилося приносити, аби його родина була забезпечена», – зауважив син довгожителя.

Нагадаємо, 110-річна Віллі Мей Джексон та 107-річна Саллі Чатман відзначили свої дні народження у червні 2026 року. Жінки поділилися секретами свого довголіття та дали корисні поради для тих, хто хоче прожити довше

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Теги: здоров'я США рекорд довголіття

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