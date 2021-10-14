МОЗ повідомив, скільки вільних ліжок залишилося в лікарнях

Є план розгортання до 70 тисяч ковід-ліжок

Головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, що МОЗ підготував 55,5 тисяч ковід-ліжок, половина з яких на даний момент вже зайнята зараженими пацієнтами. Про це Кузін повідомив в інтерв’ю «Українському радіо».

«У нас зараз виділено, вже з урахування того, що ми включаємо додаткові лікарні, майже 55, 5 тисячі ліжок. Це та кількість, яка в нас є на рівні областей. З них зараз зайнято 50,8%. Коли ми бачимо, що в якійсь області у нас є перевищення показника 50-55% , додаються нові ліжка», – каже головний санлікар.

Кузін додав, що є план розгортання до 70 тисяч ковід-ліжок, і на рівні кожної області також певні лікарні резервної хвилі, які будуть розгортатися за найгіршого сценарію перебігу пандемії.

Загалом, за словами представника МОЗ, медична система може виділити до 90 тисяч ліжок для пацієнтів з ковідом. Втім він застеріг, що за такої завантаженості лікарень пацієнтами з ковід, може постраждати планова госпіталізація людей з іншими захворюваннями, які також потребують медичної допомоги.

Тим часом в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.