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    Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених

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    Пацієнти з коронавірусом у лікарні Львова, 23 березня 2021 року - Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених
    Пацієнти з коронавірусом у лікарні Львова, 23 березня 2021 року
    фото: AP/Evgeniy Maloletka

    97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані

    Національна академія наук України оприлюднила новий прогноз розвитку коронавірусу у країні. До кінця жовтня кількість виявлених випадків хвороби може перевищити 20 тисяч на добу.

    Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до понад 13,2 тис. осіб на день, а смертей – становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

    Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13–19 жовтня 2021 року та 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) – протягом тижня 20–26 жовтня 2021 року.

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    Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених
    Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених
    Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві.

    У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

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    Теги: медицина українці лікарня Україна наука хвороби вакцинація коронавірус
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    Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу – прогноз вчених