Стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону

Одна область України на порозі «червоної» зони – експерти

В Україні Сумська область є найбільш наближеною до «червоної» зони карантину, запровадженого для боротьби з поширення коронавірусу Covid-19.

Про це у середу, 13 жовтня під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, пише Уніан.

«Рівень захворюваності в Україні є досить великим. Вже перший регіон у нас пішов в «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, і ми очікуємо, що наступного тижня у нас будуть нові регіони, які будуть заходити в «червоний» рівень… У нас є Донецька, Житомирська, Сумська і Харківська», – повідомив він.

За словами Ганиченка, з цих чотирьох регіонів найбільш критичну ситуацію демонструє Сумська область, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже понад 30%.

«...Це дуже багато – на 50% більше, ніж встановлено поріг у 20%. Динаміка зростання госпіталізації в цьому регіоні є вищою ніж 50%», – додав управлінець.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Читайте також: