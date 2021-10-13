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    Стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону

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    В одному регіоні нашої держави особливо високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом - Стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону
    В одному регіоні нашої держави особливо високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом
    Фото Укрінформ

    Одна область України на порозі «червоної» зони – експерти

    В Україні Сумська область є найбільш наближеною до «червоної» зони карантину, запровадженого для боротьби з поширення коронавірусу Covid-19.

    Про це у середу, 13 жовтня під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, пише Уніан.

    «Рівень захворюваності в Україні є досить великим. Вже перший регіон у нас пішов в «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, і ми очікуємо, що наступного тижня у нас будуть нові регіони, які будуть заходити в «червоний» рівень… У нас є Донецька, Житомирська, Сумська і Харківська», – повідомив він.

    За словами Ганиченка, з цих чотирьох регіонів найбільш критичну ситуацію демонструє Сумська область, де коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже понад 30%.

    «...Це дуже багато – на 50% більше, ніж встановлено поріг у 20%. Динаміка зростання госпіталізації в цьому регіоні є вищою ніж 50%», – додав управлінець.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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    Теги: Сумщина коронавірус
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    Стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону