«Червона» зона повертається, гучні заяви Кремля. 21 січня за хвилину

У Кремлі заявили, що Росія «не збирається нападати на Україну»

Зеленський заявив, що Росія може окупувати Харків, Нацбанк продав за тиждень $300 млн

Зеленський назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Росія може окупувати Харків. За його словами, це стане початком великомасштабної війни. Зеленський пояснив, що Росія може спробувати захопити українські території під приводом «захисту» російськомовного населення.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян не піддаватися панічним настроям через заяву президента Володимира Зеленського про загрозу російської окупації міста. Терехов висловив упевненість, що Харків залишатиметься мирним українським містом.

Визнання «Л/ДНР» та напад на Україну: Кремль зробив гучні заяви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що їхня країна нібито ніколи не загрожувала українському народові і додав, що Росія «не збирається нападати на Україну». Також російський чиновник зазначив, що Росія не розглядає можливість визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

«Наколядували». Прикарпаття після масових свят потрапило до «червоної» зони

Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Зараз в регіоні перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом.

Також в Україні розширилась «помаранчева» зона карантину. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають вже вісім областей, додалася Чернігівщина.

Порошенка не пускають до Брюсселя. У генпрокурора не пояснюють причину

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» ініціювали невідкладний прийом в Офісі генеральної прокурорки, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюсселя на Міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

Слідчі встановили, кого першого вбили на Майдані

Заступник керівника управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Артем Яблонський заявляє, що першим убитим під час подій Революції гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян.

Болгарія екстрено відреагувала на вимогу Кремля щодо НАТО

Голова болгарської парламентської групи «Гєрб-СДС» Десіслава Атанасова закликла спікера Народних зборів запросити до парламенту прем’єр-міністра Кіріла Петкова, а також міністра оборони та міністра закордонних справ для обговорення заяви МЗС Росії щодо виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії.

Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн

Національний банк цього тижня продав на міжбанку $321 млн, а купив 20 млн доларів, свідчать дані на сайті регулятора.

Минулого тижня НБУ витратив на підтримку курсу гривні $330,7 млн. З початку року центробанк купив на міжбанку $751,7 млн і продав $20 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $731,7 млн.