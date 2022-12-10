Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

МОЗ повідомило, скільки коштів потрібно на відновлення зруйнованої медичної інфраструктури

Альона Боженко
glavcom.ua
МОЗ повідомило, скільки коштів потрібно на відновлення зруйнованої медичної інфраструктури
Росіяни зруйнували лікарень на понад мільярд доларів
фото: Reuters

За даними МОЗ, росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів

Для того аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше мільярд доларів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро.

«За час війни росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та ще понад 1 000 – пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині. Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро», – розповів Яременко.

За словами представника МОЗ, медична система України вже готується до найгіршого варіанту у зв’язку з російськими обстрілами – повного блекауту. Для цього медичні заклади поступово забезпечують електрогенераторами, старлінками та необхідними запасами палива і води. Яременко зазначив, що на цей час в українських лікарнях  працює більше ніж 3 000 генераторів та понад 1 000 станцій Starlink. 

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в українських лікарнях сформовано п'ятидобові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів. 

Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

До слова, МОЗ повідомило, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторами, а планові операції та госпіталізації призупинять.

Теги: лікарня війна Міністерство охорони здоров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОЗ повідомило, чи є в українських лікарнях генератори
Чи забезпечені українські лікарні генераторами: відповідь МОЗ
8 листопада, 05:35
Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція МОЗ
Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція МОЗ
27 листопада, 01:04
Що покласти дитині в «тривожну валізку»: рекомендації МОЗ
Що покласти дитині в «тривожну валізку»: рекомендації МОЗ
4 грудня, 18:50

Здоров'я

МОЗ повідомило, скільки коштів потрібно на відновлення зруйнованої медичної інфраструктури
МОЗ повідомило, скільки коштів потрібно на відновлення зруйнованої медичної інфраструктури
Уряд вперше закупить ліки для дітей, які страждають на м'язову атрофію
Уряд вперше закупить ліки для дітей, які страждають на м'язову атрофію
Як запобігти переохолодженню взимку: поради МОЗ
Як запобігти переохолодженню взимку: поради МОЗ
У Британії шириться бактеріальна хвороба: померли вже восьмеро дітей
У Британії шириться бактеріальна хвороба: померли вже восьмеро дітей
МОЗ: у разі блекауту в Україні планові операції призупинять
МОЗ: у разі блекауту в Україні планові операції призупинять
Революційне відкриття: вчені винайшли препарат, що уповільнює  хворобу Альцгеймера
Революційне відкриття: вчені винайшли препарат, що уповільнює  хворобу Альцгеймера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
34K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
20K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
15K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
13K
У Лаврі пролилась кров Христова
12K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Новини

Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту