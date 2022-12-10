МОЗ повідомило, скільки коштів потрібно на відновлення зруйнованої медичної інфраструктури

За даними МОЗ, росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів

Для того аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше мільярд доларів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро.

«За час війни росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та ще понад 1 000 – пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині. Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро», – розповів Яременко.

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За словами представника МОЗ, медична система України вже готується до найгіршого варіанту у зв’язку з російськими обстрілами – повного блекауту. Для цього медичні заклади поступово забезпечують електрогенераторами, старлінками та необхідними запасами палива і води. Яременко зазначив, що на цей час в українських лікарнях працює більше ніж 3 000 генераторів та понад 1 000 станцій Starlink.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в українських лікарнях сформовано п'ятидобові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів.

Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

До слова, МОЗ повідомило, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторами, а планові операції та госпіталізації призупинять.