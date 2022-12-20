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МОЗ Росії б’є на сполох: все частіше від алкоголю помирає певна категорія росіян

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
МОЗ Росії б’є на сполох: все частіше від алкоголю помирає певна категорія росіян
Залежність від алкоголю серед селян у РФ зросла на 7%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У РФ значно збільшився жіночий алкоголізм, через який гинуть діти

Міністерство здоров'я РФ заявило про збільшення смертності та залежності від алкоголю серед жителів російських селищ. Про це повідомила директорка департаменту меддопомоги дітям, служби допомоги при пологах та громадського здоров'я МОЗ РФ Олена Шешко, передає пропагандистське видання ТАСС.

Окрім смертності селян, на 7% збільшилася й алкогольна залежність, а також жіночий алкоголізм. 30% дітей померли у 2021 році через батьків, які не звертали на них увагу через зловживання спиртними напоями.

До того ж саме сільські мешканці дедалі частіше хворіють на психічні розлади, так, показник зріс на 6%.

Нагадаємо, кремлівський диктатор кричить, що росіяни спиваються, і схоже, що так воно і є, адже продаж алкоголю у Росії б'є рекорди.

Путін не здатен побороти масовий алкоголізм у Росії, адже у РФ підвищилися показники виробництва алкоголю. Тож попри невдачі росіян на фронті – є успіхи у споюванні жителів.

При цьому президент країни-агресорки Путін турбується про зловживання алкоголем серед населення. У регіонах Росії фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити». 

Перед цим Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю. Російський диктатор Путін заявив, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах. 

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Теги: росія путін алкоголизм росіяни

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