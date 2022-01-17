На Буковині в ресторані отруїлися 16 людей

Своє захворювання люди пов'язують з їжею в ресторані «Гетьман», який знаходиться в селі Мигове Вижницького району

На місце події відразу виїхали фахівці, щоб провести епідрозслідування

У Чернівецькій області 16 осіб поскаржилися на ознаки харчового отруєння. У них підвищилася температура тіла і з'явилася блювота після відвідування ресторану в селі Мигове Вижницького району, інформує пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби області.

«16 січня 2022 року до «Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшло екстрене повідомлення про звернення двох хворих зі скаргами на підвищення температури тіла та блювоту. Хворих привезли бригадою екстреної медичної допомоги з с. Мигове Вижницького району. Встановлено діагноз «гастроентероколіт». Від госпіталізації хворі відмовилися, а своє захворювання пов'язують з їжею в ресторані «Гетьман», який знаходиться в селі Мигове Вижницького району», – йдеться в повідомленні відомства.

Згодом надійшло повідомлення про звернення ще 14 осіб з ознаками харчового отруєння. На місце події відразу виїхали фахівці, щоб провести епідрозслідування.

Зараз вони з'ясовують фактори передачі, обставини та джерела збудника захворювання.

Нагадаємо, на днях 16 дітей отруїлися хлором в аквапарку на Хмельниччині. Відомо, що в аквапарку відпочивали 50 мешканців смт Турбів, серед яких 34 дитини віком від двох до семи років.

Пізніше у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння – сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості.

Ще цього місяця на Одещині вчаділа сім'я з п'яти осіб.