За минулу добу в Україні від чадного газу загинули шестеро осіб – ДСНС

Троє людей померли від отруєння чадним газом на Донеччині, ще троє – на Закарпатській

Вчора, 14 січня 2021 року, в Україні шестеро осіб померли від отруєння чадним газом. Нещасні випадки сталися у Дружківці (Донецька область) та Береговому (Закарпатська область). Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Дружківці в приватному будинку від чадного газу через несправність пічного опалення померли три особи, серед них дві дитини 2013 і 2016 року народження. Ще одна особа госпіталізована до лікарні у важкому стані.

А в Береговому люди отруїлися чадним газом через несправність газової колонки. Там теж померли три особи.

Що робити, якщо ви запідозрили можливе отруєння чадним газом:

Перш за все, необхідно вимкнути всі опалювальні прилади, крім електричних.

Наступний крок – забезпечити провітрювання помешкання, впустити максимальну кількість свіжого повітря.

Далі потрібно оцінити стан потерпілого. Щоб з’ясувати, чи людина у свідомості – ставимо прості запитання: чи чують вас, бачать. Якщо відсутня свідомість – намагаємось встановити дихання. Прислуховуємось і намагаємось почути вдих-видих, спостерігаємо за екскурсією грудної клітки. Якщо дихання наявне – кладемо потерпілого у стійке положення на бік. Якщо дихання відсутнє, потрібно розпочати негайну серцево-легеневу реанімацію. При цьому обов’язково потрібно викликати швидку.

Можна набрати службу екстреної медичної допомоги, та за допомогою функції гучномовця у телефоні пояснити усю ситуацію, в цей самий момент надаючи першу необхідну допомогу».

Також трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

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