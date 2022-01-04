На Одещині вчаділа сім'я з п'яти осіб

Через отруєння продуктами горіння загинула ціла родина

У вівторок ввечері в Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб, серед них троє дітей. Попередня причина загибелі – отруєння продуктами горіння. Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У результаті інциденту загинули дві дівчинки у віці 3-4 роки і дев’ятирічний хлопчик.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає.

За попередньою інформацією, сім'я загинула в результаті отруєння продуктами горіння від паливного генератора.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області три людини загинули через отруєння чадним газом.

Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

Також у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

До слова, у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.