Президент Латвії потрапив в ДТП (фото)

На одному з ризьких перехресть в Lexus LS президента Латвії врізався Volkswagen Touareg його охорони

Президент Латвії Егілс Левітс потрапив в невелике ДТП в Ризі. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве агентство Delfi з посиланням на канцелярію глави держави.

Повідомляється, що під час руху автомобіль Левітса різко загальмував, і в нього врізався позашляховик з охороною президента.

На місці ДТП сторони оформили узгоджений протокол про аварію. Після цього автомобілі продовжили шлях, і на розпорядок дня глави держави ДТП не вплинуло.

Інформація про аварію була передана Державній поліції Латвії.

До слова, у Вінниці по вулиці Соборній 6 квітня сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Тим часом, в Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.