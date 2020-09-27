На Буковині зафіксовано понад 14 тисяч випадків коронавірусу
За останні два тижні кількість недужих на Covid-19 дітей зросла утричіУ Чернівецькій області 26 вересня зафіксували 107 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області вже діагностовано 14 009 випадків інфікування.
Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук написав у Facebook.
«З початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на Covid-19 дітей зросла утричі», - написав він.
Опубліковано Сергій Осачук & nbsp;
Нагадаємо, станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.
В Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).
-
Всього195504
-
Хворіють104728
-
Одужали86873
-
Померли3903
Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.