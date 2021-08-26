  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    На Буковині зафіксували ще 23 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Буковині у померлого чоловіка та ще 22 людей виявили зараження штамом&nbsp;&laquo;Дельта&raquo; - На Буковині зафіксували ще 23 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта»
    На Буковині у померлого чоловіка та ще 22 людей виявили зараження штамом «Дельта»
    Фото: КМДА

    Раніше на Буковині зафіксували 34 випадки цього штаму

    На Буковині у померлого чоловіка та ще 22 людей виявили зараження штамом «Дельта». Про це Укрінформу повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко.

    «Днями ми отримали результати із підтвердженням ще 23 випадків (інфікування штамом «Дельта» - ред.) із 30 зразків, які ми надсилали. Серед буковинців, у яких підтвердили дельта-штам коронавірусу, є один померлий пацієнт, йому було 66 років», - сказала Гопко.

    Раніше на Буковині зафіксували 34 випадки цього штаму. Тоді досліджували партію із 42 зразків.

    За словами Гопко, новий штам переважає над іншими. Випадки інфікування ним виявили майже в усіх територіальних громадах. Лише у гірських районах Путильщини поки не підтвердили жодного.

    Вона зазначила, що близько чверті виявлених випадків – це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а найстаршому – 88 років.

    «Переважають госпіталізації. Зокрема, близько 20 людей із цим вірусом досі перебувають у стаціонарах. Є уже і такі, що одужали від цього штаму вірусу. Серед усіх виявлених випадків дельта-штаму немає жодного, хто отримав щеплення», – додає головна санітарна лікарка Буковини.

    Нагадаємо, у місті Копичинці померла 48-річна пацієнтка, у якої раніше діагностували штам «Дельта». Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

    Читайте також:
    Теги: діти щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Буковині зафіксували ще 23 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта»