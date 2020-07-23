Президент Бразилії отримав третій позитивний тест на Covid-19



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65-річний Жаїр Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування Covid-19

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару втретє отримав позитивний результат аналізу на новий коронавірус.

Про це у четвер пише «Сіньхуа» із посиланням на заяву офісу президента Бразилії.

«Президент Жаїр Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається у хорошому стані. Аналіз, зданий президентом учора, прийшов позитивним», - йдеться у заяві.

Такі результати аналізу свідчать про необхідність для Болсонару й надалі залишатися в ізоляції.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працює з дому й не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

«65-річний Болсонару входить до демографічної групи, якій загрожують ускладнення у разі інфікування Covid-19», – додає ЗМІ.

Як повідомлялося, Бразилія є другою найбільш ураженою коронавірусом країною світу після США. Станом на 22 липня там загалом підтверджено понад 2,23 мільйона випадків інфікування та майже 83 тисяч летальних випадків унаслідок недуги.

До слова, хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку.

Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.